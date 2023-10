La princesa Leonor no ha podido desfilar en la Fiesta Nacional. Pero esta decisión no ha sido una cuestión de protocolo. El motivo por el que no la hemos visto recorriendo el madrileño Paseo de la Castellana este 12 de octubre es que solo los alumnos de segundo y tercer curso de la Academia Militar de Zaragoza tienen permitido hacerlo. Esos a los que la heredera al trono ha mirado con complicidad desde el palco real que ha presidido junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y el resto de autoridades.