De este modo, ha comenzado un mes repleto de fechas clave para la heredera al trono de España, que finalizará el próximo 31 de octubre con la jura de la Constitución , el mismo día en el que alcanzará la mayoría de edad. Sin embargo, la princesa no participará en el desfile militar del 12 de octubre.

Los reyes han presidido la jura de bandera y Don Felipe , en su discurso, ha recordado a Leonor que "el compromiso que has adquirido conlleva la mayor responsabilidad con España ", animándola a actuar siempre con "integridad, honestidad y rectitud".

No obstante, no ha sido el único gesto entrañable que ha tenido. Doña Letizia ha pasado su mano por el brazo de Felipe VI, en una clara muestra de que estaban viviendo una jornada especial no sólo como reyes sino también como padres.