La princesa Leonor pronuncia su esperado discurso el día de la jura: "Les pido que confíen en mí"

"Majestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente del Gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, ‘virtud y mérito’, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona", ha dicho la heredera al trono.

La princesa ha subrayado que con el juramento de la Constitución que ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados ante las Cortes se ha comprometido a "desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar el derecho de los ciudadanos, así como fidelidad al rey". "Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente, con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo", ha añadido.