La princesa Leonor cumple 18 años: sus momentos más destacados hasta la mayoría de edad

Solo cinco meses más tarde, con motivo de su décimo cumpleaños, el rey le concedía la Insigne Orden del Toisón de Oro , la máxima distinción que otorga, si bien no sería hasta el 30 de enero de 2018 cuando recibiría el ilustre collar del Toisón , coincidiendo con el 50 cumpleaños de su padre.

“Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí”, señalaba la princesa.