Leonor de Borbón se convirtió en princesa heredera cuando Felipe VI fue proclamado rey el 19 de junio de 2014 . Su juramento ante los diputados y senadores no altera tal estatus.

Tampoco ve modificado su actual aforamiento, introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014, por lo que, en caso de ser procesada, sería juzgada por el Tribunal Supremo, al igual que ocurre en el caso de la reina. "Pero no es inviolable . La inviolabilidad es sólo para el jefe del Estado", matiza De la Iglesia.

"No ocuparía la Jefatura del Estado, pero sí podría sustituir al rey cuando la situación lo requiera ", puntualiza la profesora de la Universidad de Navarra en alusión a que para ser acceder al trono deben darse las circunstancias que prevé el mecanismo sucesorio que estipula la carta magna.

La Constitución no entra al detalle de cuáles son las funciones de la príncipe de Asturias, salvo en lo relativo a la regencia, ni qué papel desempeña en sus actuaciones públicas, como puedan ser aquellos en los que actúa por delegación del rey en representación de la Corona .

Ante esta falta de normativa, Porras cree que "no sería inoportuno que se dictara un real decreto que regulara sus competencias y compilara lo que viene haciendo un príncipe de Asturias en situaciones normales".

No obstante, el profesor de la Universidad de Granada añade: "No es absolutamente necesario, porque ha habido una costumbre por parte de su padre durante el tiempo que estuvo actuando como príncipe de Asturias bajo el reinado de Juan Carlos I".

En opinión de Codes, no es necesario entrar a regular cómo tiene que ejercer su función el heredero . "Nos hemos manejado muy bien con la costumbre constitucional. El jefe del Estado debe quedar como decida operar el propio rey y la princesa", zanja.

De la Iglesia sostiene que cualquier regulación legal sobre la Corona, no prevista en la Constitución, "requiere de un contexto de lealtad de los actores políticos" y contar con un amplio respaldo parlamentario para "no comprometer la neutralidad" de la institución y no limitarla a una mayoría simple.