Bruselas pide información al Gobierno en funciones sobre la posible ley de amnistía

"Expresamos serias preocupaciones en relación con la posible aprobación de una ley de amnistía. Si bien por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y se han puesto en contacto con la Comisión al respecto un gran número de ciudadanos. Por lo tanto, le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista. La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho", señala Reynders en su misiva, en la que ahonda en otros aspectos que preocupan a la Comisión, como al reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).