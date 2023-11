Los 179 apoyos con los que ya contaría Pedro Sánchez en la investidura

Frente a esa multitud de voces que claman contra su política, pero con una férrea determinación que se ha materializado a través de un acuerdo que no ha dejado de generar división, el PSOE de Pedro Sánchez anunciaba ayer haber alcanzado un pacto con Junts . Un “acuerdo inédito”, como refería el propio Carles Puigdemont también en rueda de prensa tras el anuncio, en el que no solo se alude a la ley de amnistía y los casos de ‘ lawfare ’, sino también a la pretensión independentista de celebrar un referéndum .

Con SUMAR como socio y el apoyo de BNG , ERC y Bildu , era ese el paso crucial para procurarse, con los 7 escaños de Junts , un triunfo en la investidura. La negociación, muy larga, no ha sido fácil, entre múltiples manifestaciones en la sede socialista en Ferraz y en múltiples puntos de España para rechazar los pactos con el independentismo y la amnistía de los involucrados en el procés. Las movilizaciones, de hecho, continuarán, con voces como las de Santiago Abascal, líder de Vox, llamando a la “resistencia civil” .

Además, a ello se añade una confesa desconfianza: pese al acuerdo, el propio Carles Puigdemont subrayaba que no hay que “crear expectativas”. “No nos fiamos de las palabras, no nos fiamos de las promesas. Probablemente la otra parte opina lo mismo, y podrían hacer una lista de hechos que avalaría la falta de confianza en nosotros”, dijo el líder de Junts desde Bruselas.