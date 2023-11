Indignación en el Tribunal Supremo por el pacto PSOE-Junts: "amenaza" la independencia judicial

Una magistrado asegura que "se ha conseguido una unanimidad en la indignación que hacía tiempo no se lograba", porque "hablar de lawfare es hablar de posible prevaricación" de los jueces.

"Me indigna que el PSOE, un partido que es artífice principal de nuestra actual democracia, haya atentado irremediablemente contra la independencia judicial ", afirma otro magistrado, que lo interpreta como un "a por ellos" y ese "es el desquite de Puigdemont que el PSOE ha reconocido, acordado y cerrado".

Y aunque ese escenario no se llegase a materializar, un magistrado subraya que desde ahora "el PSOE de Sánchez ya ha hecho la amenaza y cualquier juez que en el futuro adopte una decisión sobre la ley de amnistía, está ya condicionado", y "eso es tremendo, brutal", porque "es lo que hacen las dictaduras de cualquier corte ideológico".

Desde el Supremo quieren dejar claro que sus decisiones judiciales "no se pueden revisar por el Legislativo", por eso la referencia al "lawfare" del acuerdo "no concilia con la separación de poderes". "Lo que se ha hecho no es normal, es una desviación", apunta otro.