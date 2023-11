Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que "no levante muros" entre españoles y pide a la ciudadanía que no tenga "miedo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas", ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático y ha garantizado que su partido no va a dejar de "denunciar" los "atropellos" del PSOE y sus socios independentistas.

Así se ha pronunciado Feijóo en la madrileña Plaza de Cibeles, donde ha asistido a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas, y a la que ha acudido también el líder de Vox, Santiago Abascal.

El líder de la oposición ha agradecido la convocatoria de esta protesta destacando que, si el pasado fin de semana fue el PP el que organizó actos contra la amnistía en toda España, ahora el partido ha decidido sumarse a la impulsada por entidades cívicas.

"Hemos venido para compartir con la sociedad civil de nuestro país las ansias por volver a la convivencia, por volver a la igualdad, por volver al Estado de derecho y por denunciar cualquier tipo de fraude, de mentira y de humillación", ha explicado.

Negociaban desde el pasado marzo

A continuación, Feijóo ha desgranado algunas de las "mentiras" que atribuye al presidente del Gobierno. "Se nos dijo que en ningún caso se iba a negociar con los independentistas y ayer quedó acreditado que el PSOE llevaba negociando desde el pasado mes de marzo", ha resaltado, en referencia a unas declaraciones del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, muñidor del pacto con los del expresidente catalán Carles Puigdemont.

También ha aprovechado para criticar las comisiones de investigación registradas en el Congreso este viernes por Junts para que la Cámara vuelva a abrir pesquisas sobre la denominada 'Operación Cataluña' e investigue los atentados de Barcelona de 2017.

Según Feijóo, pese a que el PSOE y sus socios negaron que esas comisiones tuvieran como objetivo fiscalizar las actuaciones judiciales y la supuesta existencia del 'lawfare' (utilización de los tribunales para persecuciones políticas), en realidad sí van "contra los jueces" porque "atentan" contra su independencia.

Una cosa es tener el poder y otra, la razón

"Se nos dijo que (Carles) Puigdemont era un prófugo y ayer el PSOE lo calificó de exiliado", ha remachado Feijóo, antes de concluir que la democracia española pasa por un "momento muy complicado". "Las alarmas y las alertas de la democracia están encendidas y nosotros venimos a decirle al Gobierno que una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón", ha dicho.

Desde su punto de vista, aunque Sánchez haya logrado los votos suficientes para ser investido, los socialistas "saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo". Por eso, ha reiterado su exigencia de que no "levanten muros", no "jueguen con la convivencia", ni "tensionen" a la sociedad.

"Volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la Constitución, a la división de poderes, al respeto a la independencia judicial. No levanten muros, no levanten muros que intenten aislar no sólo a los políticos que estamos en contra de este Gobierno humillado, si no a los más de once millones de votantes que hemos dicho que no a este tipo de Gobierno", ha rogado el presidente del PP.

Millones de socialistas, en desacuerdo con Sánchez

Además, ha incluido a los "millones de socialistas" que, según sus cálculos, "no han votado" al nuevo Ejecutivo, ni la amnistía ni la "ruptura de la independencia judicial". "No han votado para hacer un muro que divida a los españoles", ha remachado.

Ante esta situación, Feijóo ha garantizado que ejercerá su "responsabilidad" como líder del partido mayoritario y que no "defraudará" a la ciudadanía: "Vamos a respetar la convivencia con la ley en la que a mano y con la razón y no vamos a tener ningún tipo de miedo".

"Porque en España nadie puede tener miedo, España es un sistema democrático", ha apostillado, antes de dejar claro que desde el PP seguirán denunciando el "fraude" que, en su opinión, supone que "se vote una cosa en las urnas y se haga otra en el Congreso". "No nos vamos a cansar de denunciar este tipo de atropellos", ha concluido.

Ayuso: "El daño que se está generando es irreversible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este sábado de la "situación límite" a la que se está llevando a España por los pactos de investidura alcanzados por Pedro Sánchez con las formaciones independentistas y nacionalistas y la "confrontación irreversible" entre dos bandos que se está generando.

"Estamos aquí para manifestar sobre todo nuestra disconformidad con todo lo que está sucediendo en España. Nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas", ha resaltado.

En este sentido, en la madrileña Plaza de Cibeles, ha subrayado que "el daño que se está generando es irreversible". "Estamos aquí para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado, y denunciar lo que se pretende hacer desde La Moncloa por un abuso intolerable del poder", ha recalcado.

Por otra parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha resaltado que Pedro Sánchez ha encendido "las alarmas y las alertas de la democracia" con sus pactos de investidura con partidos nacionalistas e independentistas y, al igual que Feijóo, le ha exhortado a "no levantar muros" entre los españoles.

Una protesta a la que el regidor capitalino ha acudido "para compartir con la sociedad civil las ansias por volver a la convivencia, por volver a la igualdad, por volver al Estado de derecho y por denunciar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de humillación en la que, lamentablemente, se está enfocando esta legislatura".