La manifestación del PP en Madrid contra la amnistía y la investidura de Sánchez: masiva afluencia y multitud de rostros políticos

Miles de personas se concentran este domingo en la Puerta del Sol de Madrid en la movilización convocada por el Partido Popular contra la "sesión absoluta" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a los independentistas tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

"Sánchez y Puigdemont a prisión", claman los asistentes, entre ellos muchas familias, que portan banderas de España y de la Unión Europea, así como carteles en los que se puede leer 'Clamor español, Sánchez dimisión', 'España en pie', 'España está vendida', 'Amnistía no' o 'La democracia en España está en riesgo'.

Los asistentes casi llenan la plaza a media hora del inicio de la manifestación, la central de las convocadas a las 12.00 horas de este domingo por los 'populares' en las plazas de las 52 capitales de provincia. En todas citas, la formación leerá un manifiesto en el que pedirá "no ponerse de rodillas" ante el independentismo y "dar la batalla" de forma "pacífica, cívica y legítima".

Dirigentes del PP intervendrán en las distintas protestas, con los miembros de la cúpula presentes en sus respectivos territorios y con el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, liderando la movilización en Madrid acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, está también presente en la protesta, a la que, además, ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha liderado la movilización en Madrid acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Feijóo ha cerrado la concentración convocada en Madrid, con 80.000 asistentes según cifras de la Delegación del Gobierno, con un discurso en el que también ha considerado que la votación de la próxima semana en la que Sánchez previsiblemente será investido significará "lo contrario de lo votado en las urnas" el 23 de julio.

El líder del PP ha arremetido contra Sánchez durante la mayor parte de su alocución, al acusarle de "mentir" y no cambiar de opinión acerca de la amnistía, que apoya por la necesidad para ser investido: "Hace de sus necesidades personales problemas para los españoles; de su avaricia, inmoralidad, y de su egoísmo, humillación". "No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España", ha asegurado Feijóo en la manifestación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "España no se rendirá" ante el pacto con los independestistas para ser investido y ha lanzado "un mensaje de esperanza y confianza". Almeida ha tomado la palabra ante los miles de manifestantes que han secundado la convocatoria promovida por el Partido Popular en la Puerta del Sol contra la "cesión absoluta" de Sánchez tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

"Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont", ha arengado el alcalde madrileño ante los miles de concentrados, que portaban banderas de España y de la Unión Europea. Almeida ha querido transmitir "un mensaje de esperanza y de confianza" en un momento que reconoce que no es "bueno" ni fácil para los españoles si bien ha recalcado que "no son los peores tiempos que ha pasado España".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser "el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

Tras darle la palabra Martínez-Almeida, Ayuso ha iniciado su discurso ante los miles de concentrados cargando contra Sánchez por "por fin" dar la cara y mostrar a los españoles su "proyecto oculto", su proyecto de "totalitarismo". Así, ha censurado que haya decidido "no perder el poder, le cueste lo que le cueste a España" sin que "nada ni nadie se lo vaya a quitar", lo que supone a su juicio "dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y a los poderes del Estado".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha arengado.

Vox moviliza a sus simpatizantes hasta Ferraz

"No es el momento de partidos, es el momento del pueblo español", señaló Vox en un mensaje en su perfil de X en el que informó de su asistencia, una que incomoda al PP, quien ha recalcado que se trata de una convocatoria 'popular' que está "abierta a que se puedan sumar a ella todos los españoles que quieran, independientemente de a quien hayan votado", en palabras de la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra.

Tras su participación en la movilización, Abascal se dirigirá a la madrileña calle de Ferraz para participar, sobre las 13.00 horas, en una nueva protesta ante la sede nacional del PSOE, donde desde hace nueve días miles de personas se han congregado contra la amnistía.

Los disturbios por parte de un grupo de manifestantes más violentos han protagonizado las movilizaciones nocturnas en Ferraz, con cargas policiales tras el lanzamiento de petardos y objetos a los agentes. En este contexto se ha detenido a decenas de personas, mientras varias personas, incluidos agentes, han resultado heridas.

El PP, que espera más afluencia de público a sus concentraciones tras darse a conocer el pacto del PSOE con Junts, ha extremado las precauciones para evitar que radicales revienten la protesta en la Puerta del Sol. Con motivo de esta movilización, Metro de Madrid ha cerrado la estación de Sol hasta las 15.00 horas.