Otro de los motivos por los que la política habrá querido apoyar a la marca habrá sido su compromiso con el medio ambiente . Su uso de tejidos sostenibles, el marcaje de las prendas con técnicas no agresivas para el media ambiente, la diversificación de las prendas hacia otros tipos de textiles y modelos y su fabricación dentro de Europa son un extra que se suman al mensaje de autoestima, confianza y reflexión que hay detrás.

Esta no es la única ocasión en la que Irene Montero ha explotado el lenguaje no verbal que aporta la moda. En su último pleno en el Congreso de los Diputados, el de la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez, la exministra lució un pañuelo con la que buscó mostrar su apoyo al pueblo palestino, un bolso en el que podía leerse 'solo sí es sí' y una camiseta en la que se plasmaba la imagen de la activista feminista Audre Lorde junto a una de las frases que la hizo pasar a la historia: "Tu silencio no te protegerá".