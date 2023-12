Cumplir 18 años no es igual para cualquier mortal que para la princesa Leonor. El salto institucional que supone para la joven haber superado la mayoría de edad la ha convertido en un miembro de primer nivel dentro de la familia real. De faltar el rey Felipe VI, la heredera al trono ya estaría lista para poder sustituirle como Jefa de Estado. Por no hablar de la ajetreada agenda oficial que tendrá una vez finalice su formación militar. Y sus padres, conscientes de que este cumpleaños no era uno más, decidieron hacerle un regalo a la altura.