Pedro Sánchez analiza con Pedro Piqueras los retos del nuevo Gobierno: "No doy por perdido que lleguemos a acuerdos los dos grandes partidos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repasado este lunes la actualidad política junto a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco

El líder del Ejecutivo habla de su nuevo equipo, la Ley de Amnistía y las ampollas que ha levantado la normativa, entre otras cuestiones

Así ha sido la presentación del libro de Pedro Sánchez con Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras después de haber presentado este lunes su segundo libro, 'Tierra firme'. El líder del Ejecutivo ha realizado un repaso a toda la actualidad política, incluyendo la formación de su nuevo equipo, la Ley de Amnistía y las ampollas que ha levantado la negociación de la normativa.

Sánchez también ha tratado las recientes palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado desde Argentina que "habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies" al líder del Gobierno por, según su criterio, vender sus principios, pisar las leyes o poner en riesgo la unidad nacional. Tampoco se dejarán a un lado las protestas en Ferraz, las salidas de Ione Belarra e Irene Montero del Ejecutivo, el nuevo cargo de Nadia Calviño o el temor entre el socialismo por el ascenso de la ultraderecha en Europa.

Las palabras de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez: "Me han parecido graves"

Santiago Abascal realizó estas declaraciones en el periódico 'Clarín': "Habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies a Sánchez". Lo dijo tras acusar al presidente del Gobierno de vender sus principios, pisar las leyes o poner en riesgo la unidad nacional. Desde Vox aluden al final de los dictadores. Obviamente esa figura de "colgado por los pies" lleva a muchos a recordar el trágico final del líder fascista Mussolini y su amante Clara Petacci. La declaración se produjo en Argentina, con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente Javier Milei, al término de semanas de protestas contra la Ley de Amnistía ante la sede socialista de Ferraz, por cierto, alentadas por el propio Abascal y por otros dirigentes de Vox.

"(Las declaraciones) me han parecido graves. Y creo que, al final, si demuestran algo es que el auténtico peligro que estamos afrontando las democracias es esta internacional ultraderechista que está señalando a aquellos que no piensan como ellos, ya sean las mujeres, ya sea el colectivo LGTBI, ya sean los científicos o ya sean aquellos partidos políticos o líderes democráticos", ha señalado Pedro Sánchez, que afirma que este hecho debe hacer "reflexionar a aquellos partidos políticos que pactan y forman gobiernos, como es el caso del PP. "Deben repensar esas alianzas (con Vox) y rectificar", ha apuntado el presidente.

Alberto Núñez Feijóo ha condenado las palabras de Abascal, pero no convencen a Sánchez: "Me parece que cuando se condenan acusaciones tan graves como las de Abascal, no se puede poner un pero. Uno puede discrepar legitimamente de otras formaciones, pero no se pueden rebasar estas líneas rojas que rebasa el líder de Vox y que, de una manera u otra, el señor Feijóo simplemente trata de edulcorarlas. La mayor amenaza es la ultraderecha: ocurre en otras partes de Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es un fenómeno nuevo con ideologías que pensábamos ya superadas y que contaminan el debate público. Lo mejor para la ciudadanía es no entrar a las provocaciones. La realidad de la sociedad española no es la que plantea el señor Abascal. España no se rompe ni se hunde".

Presentación de 'Tierra firme', el segundo libro de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha presentado este lunes su segundo libro como autor, 'Tierra firme', que es una especie de crónica, un viaje por la política hasta la actualidad. Muchos se preguntan cuál es el mensaje que ofrece, mientras que otros apuntan a una cierta fragilidad en esa tierra firme de la que habla el líder del Ejecutivo.

"Hay fragilidad en el mundo actual. Nos hemos enfrentado a una pandemia, a una guerra en Ucrania... Ahora vemos otra guerra en Oriente Medio, hacemos frente a una emergencia climática con sus consecuencias, a la transformación digital, a la desigualdad... Hay fragilidades, sí. Hay incertidumbres y angustia por parte de la clase media, la clase trabajadora, en nuestro país", ha indicado Sánchez, antes de precisar que hay motivos para la esperanza.

"Lo que yo defiendo en este libro, y por eso lo llamo 'Tierra firme', es que la agenda de reformas que hemos hecho durante estos últimos cinco años y que vamos a culminar en estos cuatro años de legislatura, nos permitirá pisar tierra firme para que la gente tenga garantizado un horizonte de estabilidad, de seguridad y prosperidad para ellos y para las generaciones futuras. Esta es la tesis principal que yo defiendo en el libro", ha agregado al respecto.

La 'tensión' con Podemos: "El PSOE hoy gobierna con Sumar"

La citada fragilidad también se da, para muchos, por las alianzas del Gobierno con los partidos independentistas, además de la división entre las formaciones de izquierdas. La salida de Irene Montero y de Ione Belarra ha levantado controversia y muchos temen que, con sus votos, ahora en el Grupo Mixto, los diputados de Podemos puedan poner en peligro la legislatura. Pero el presidente no lo considera así: "No. Yo creo que son fuerzas progresistas que desafortunadamente no se han entendido (Sumar y Podemos) en el aspecto de la participación en el Gobierno, pero hay una cultura desarrollada de acuerdo y negociación con Podemos".

El presidente ha destacado un dato curioso para él: "Hace pocos años, el PP gobernaba con Ciudadanos. Y hoy gobiernan con Vox bajo el liderazgo de Feijóo. El PSOE hoy gobierna con Sumar, no con Podemos. Lo que quiero decir con esto es que hay una agenda de transformación, de avances en derechos sociales, de consolidación de las políticas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, en el ámbito educativo o de las pensiones. Y habría que contrastar. Porque hemos celebrado las elecciones hace poco".

"Si hubieramos tenido un Gobierno de Feijóo y de Abascal sentado en el Consejo de Ministros hoy no estaríamos hablando de revalorizar las pensiones un 3,8%, sino un 0,25%. No se estaría negociando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los agentes sociales, se hubiera congelado. Y no se hubiera aprobado una ley de paridad, sino que hubieramos sufrido un desmantelamiento de todas las políticas feministas que hemos articulado. Claro que hay diferencias entre que gobierne el PP y Vox a que gobierne el PSOE y Sumar", ha sentenciado el presidente sobre esta cuestión. Sánchez, eso sí, no ha querido hablar de "transfuguismo" por la decisión de Podemos: "Soy respetuoso con las organizaciones políticas. Lo que espero es simplemente una colaboración con Podemos ahora desde el Grupo Mixto".

Ley de Amnistía: "El señor Feijóo la hubiera aprobado de no depender de Vox"

El proceso electoral de julio ha modificado el tablero político y por eso se ha hecho necesaria una Ley de Amnistía (que mañana empieza su trámite en el Congreso) y unos acuerdos con Junts, el partido de Carles Puigdemont. Esa ha sido la explicación del presidente, pero muchos españoles, en su legítimo derecho, son todavía muy críticos. Consideran que lo ha hecho simplemente para mantenerse en la presidencia.

"He hecho siempre buena esa máxima de 'de la necesidad, virtud'. Evidentemente, de los 350 diputados que componen la cámara, había más de 50 diputados y diputadas de distintas formaciones que me pedían la Ley de Amnistía para poder superar definitivamente todas las consecuencias judiciales del procés catalán en 2017 y efectivamente hemos negociado. Pero hay unas virtudes que tenemos que poner en valor sobre esta decisión trascendente para nuestra democracia. Durante estos últimos cuatro días, los españoles han viajado por todo el país y ha habido un récord de ocupación hotelera en Barcelona. De más de un 85%. Han acudido ciudadanos de otras regiones. Eso no ocurría en 2017. Entonces, los niveles de ocupación eran del 45%. Esto no son abstracciones. El apostar por la convivencia, por la superación de contiendas políticas (desde el punto de vista político y no judicial) y dejar atrás todo lo sucedido trae consecuencias positivas, de prosperidad", ha señalado Sánchez.

El presidente insiste en que no decidió llevar a cabo la normativa por un 'puñado' de votos. "No son siete votos. Se especula con las encuestas, se dice que hay un significativo porcentaje de españoles y españolas que no están a favor. Pero tampoco lo estuvieron con los indultos y hoy no me reprocha nadie los indultos. Porque la gente ha visto los efectos benéficos que ha tenido en Cataluña. La verdad es la realidad. Y la realidad es que hoy hay 178 escaños que representan la voluntad de 12.600.000 personas que votaron el 23J que están a favor de la superación de todas las consecuencias derivadas del procés. ¿Estuvimos cerca del desastre en 2017? Sin duda alguna. Pero en estos años nos hemos alejado del desastre y nos acercamos a la normalización y extereorización política, económica y social en Cataluña. Eso es lo que yo llamo el reencuentro total. Eso es a lo que va a contribuir la Ley de Amnistía", precisa Sánchez. Para él, enfrente solo hay una apuesta por la confrontación, mientras que el Ejecutivo apuesta solo por la convivencia.

Además, el presidente se ha mostrado muy contundente en este punto: "Diré una cosa respecto a todo este debate. A mí no me cabe duda de que el señor Feijóo hubiera aprobado una Ley de Amnistía a los líderes del procés independentista si no hubiera dependido de Vox para poder ser investido. No son suposiciones. Llueve sobre mojado. El señor Aznar, cuando ganó las elecciones, indultó en un solo día a 1.400 personas. La Ley de Amnistía, por supuesto, es una necesidad. Es la necesidad de articular una mayoría parlamentaria para tener Gobierno y evitar un Gobierno de Feijóo con Abascal, que hubiera sido demoledor para España". Respecto a sobre si dimitiría en caso de que el Tribunal Constitucional retire la Ley de Amnistía, el líder del Ejecutivo apuesta por la "prudencia". "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha subrayado.

¿Acuerdos con el PP? La renovación del CGPJ y otras cuestiones

El presidente también ha hablado sobre los posibles pactos del PSOE y el PP (muchos critican que se haga con Junts y no con la oposición). "Creo que necesitamos esos acuerdos. Y no doy por perdido que en esta legislatura lleguemos a acuerdos los dos grandes partidos políticos. Antes, la tradición de los nuevos Gobiernos concedía 100 días. Ahora no. El PP y Vox, desde que soy presidente de nuevo, han hecho ya 100 manifestaciones. Tenemos cuatro años por delante y la política no puede ser estar en el berrinche perpetuo y permanente. Debemos abrir espacios para el entendimiento entre las dos principales formaciones", ha admitido Sánchez.

El presidente ha afirmado, tras ofrecer tres fechas a Feijóo para reunirse antes de que acabe el año, que hay que "fortalecer la convivencia democrática". "Eso pasa por fortalecer nuestra Constitución. He ofrecido tres grandes pactos de Estado y entre ellos está la renovación del CGPJ. Lo que le propongo a Feijóo es hacer una comisión de trabajo e incorporar elementos de acuerdo entre las formaciones políticas", ha agregado al respecto.

La reacción del PP ante la propuesta de Sánchez ha sido que prefiere pactar el "qué" y el "para qué" antes del "cuándo", entre otros detalles: "Recuerdo cuando era líder de la oposición, cuando Rajoy me llamaba, yo iba y no ponía ninguna condición. Espero que se pueda hacer. Y cuando hablamos de cumplir con la Constitución, no se pueden poner condiciones. Hay que cumplir. Llevamos cinco años sin renovar el CGPJ. Realmente está afectando a la calidad de la justicia. Las sentencias del Tribunal Supremo se están retrasando. Esto está teniendo un coste sobre el bolsillo de los ciudadanos. Esto es uno de los temas que quiero hablar. Pero estoy dispuesto a hablar de cualquier tema que proponga el líder de la oposición".

La actualidad en la Franja de Gaza: "Hay que parar esta guerra"

Sánches también ha querido hablar sobre la actualidad de la guerra de Israel y Hamás en la Franja de Gaza. "Leí una información que me conmovió. En estas semanas de bombardeos, desde los atentados de Hamás en Israel el 7 de octubre, han muerto en Gaza más niños y niñas que en el conjunto del año 2022 en todos los conflictos bélicos del mundo. Creo que con eso está todo dicho. No hay proporcionalidad en la respuesta que está dando Israel".

El presidente afirma que "hay que parar esta guerra". "Hay que ofrecer un horizonte de paz y coexistencia pacífica y seguridad para ambas poblaciones. Eso pasa por un alto el fuego y porque Israel acepte que debe entrar la ayuda humanitaria en la franja. Los gobiernos de todo el mundo debemos celebrar una conferencia de paz que reconozca el Estado palestino. Se está perdiendo la humanidad", ha lamentado Sánchez.

Nadia Calviño, presidenta del Banco de Inversiones europeo

Nadia Calviño ha sido elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por los demás ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Se trata de la primera mujer en el cargo. "Siento orgullo. En España nos cuesta hablar bien de nosotros mismos. Pero tener un alto representante de la UE, como Pepe Borrell, y ahora a la primera mujer presidenta del BEI, es motivo de orgullo. Demuestra que no estamos en una dictadura cuando el conjunto del a UE reconoce la gestión del Gobierno y la de sus integrantes", ha señalado Sánchez.

El presidente ha asegurado que Calviño tendrá sustituto o sustituta, pero no ha querido desvelar más información. "Sí, tendrá. Será en las próximas semanas, pero no puedo decirlo. Es una persona que sabe de la Economía. El cambio se hará en breve", ha sentenciado.