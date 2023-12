Pedro Sánchez, sobre las palabras de Abascal: “No se puede traspasar estas líneas”

Sánchez asegura que Vox es un “auténtico peligro que estamos sufriendo en Europa, es esta internacional ultraderechista señalando y amenazando a quienes no piensan como ellos”

A su vez ha reprochado que el PP le abriera la puerta porque “uno puede discrepar de otras formaciones políticas, pero no se puede traspasar estas líneas que, de alguna u otra manera, Feijóo simplemente trata de edulcorar ", por lo que “exige” una condena firme.

“La realidad de la sociedad española no es la que plantea Abascal o el PP, España no se rompe, España no se hunde” ha querido remarcar el presidente del Gobierno.