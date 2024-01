Yolanda Díaz no ve delito de odio en el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez

Así lo ha afirmado la líder de Sumar en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si considera constitutivo de un delito de incitación al odio lo sucedido en al sede del PSOE en Nochevieja. Para Díaz, "odiar no es un delito" , por lo que no es partidaria de acudir a la justicia en estos casos.

"El odio, yo pienso, si me permiten como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave y sobre todo conlleva comportamientos que son indeseables, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", ha explicado la vicepresidenta, que ha lamentado el estado de animo del país es "absolutamente insoportable".