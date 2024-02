Así se gestó la operación que ha terminado con la detención de Koldo García, mano derecha de Ábalos

La investigación de estos hechos ha estallado hoy al conocerse la detención, entre otros, de Koldo García Izaguirre , su mujer, un hermano y el presidente del Zamora C. F., Víctor Aldama, al que fuentes de la investigación vinculan con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.

Se adjudicó el 21 de marzo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L . por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido, según consta en la denuncia. El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por el que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.

"No obstante, según Vozpópuli, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017", subrayaban los populares.

Por lo tanto, agregaba el texto judicial, "no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato , ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado".

Asimismo, el texto señala que "no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas , de la correlación del objeto social de la empresa con el del contrato, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad".

"Es decir, un importador de productos chinos , por ejemplo, aunque no fueran suministros sanitarios, podría haber sido una vía adecuada, dadas las circunstancias, para cumplir correctamente el contrato si las prescripciones técnicas eran suficientemente claras".

"Ahora bien, no es éste el caso en el que nos encontramos, puesto que la empresa analizada no tenía vínculo conocido alguno o mínimamente relevante con China que le hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado. En consecuencia, y aun teniendo en consideración las especiales circunstancias y la urgencia debida a la COVID 19, no hay apariencia alguna de idoneidad y solvencia por parte del contratista que justifique su elección en la contratación examinada", recogía.