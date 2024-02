Ábalos afirma haber coincidido con Koldo en la marisquería: ''No recuerdo hablar de nada sustancial''

Jose Luis Ábalos reconoce que 10 de enero coincidió en un restaurante con Koldo, pero señala que fue casualidad

José Luis Ábalos llora al recordar que ya no está en el grupo parlamentario del PSOE: "Son 43 años, tío", le dice a Risto Mejide

Última hora sobre José Luis Ábalos, en directo: la UCO dice que "las directrices" de Fomento fueron un "eslabón fundamental"

José Luis Ábalos se ha sentado con Risto Mejide en TEM. Ha aprovechado la ocasión para felicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en directo y públicamente, algo que no había hecho hasta ahora por su cumpleaños. El exhombre fuerte y ministro del PSOE ha señalado nada más empezar que "no me hago a la idea de lo que estoy viviendo", para expresar cómo se siente y ha dejado claro que no va a ir a más platós porque "ya tengo suficiente desgaste".

Ábalos ha recordado que llegó a TEM el día que todo estalló sin saber nada del caso -ya dijo en un primer momento que no sabía nada de la trama y que se había enterado de todo por la prensa- y en ese momento ya apuntó que le advirtieron de Koldo. Sobre las últimas noticias que le califican como un mediador en el caso el exministro del PSOE ya en el día 10 de enero, donde coincidió con Koldo en un restaurante, ha sido tajante. "Es de un escaso rigor, que se contradice a sí mismo, no se persigue la verdad. No se tiene coherencia. Se me atribuye ser mediador con el PP de Baleares", ha destacado sobre las noticias publicadas por el diario El Mundo. La misma información dice que Ábalos tenía al dos meses antes (por noviembre) conocimiento del caso: recibió unos papeles en Valencia de manos del hermano de su ex asesor. En ese sentido, Risto ha señalado si le había mentido durante el primer día en plató.

"La fiscalía no vio indicios sobre mí para ser imputado. No aparezco como mediador ni como imputado. La Guardia Civil deduce que soy mediador. También soy mediador para el PP de Baleares, mucha imaginación. Por cierto esa reunión era para cenar con otra persona y coincidí con Koldo -el mismo día y la misma hora-. "Sí, es verdad que yo estuve el 10 de enero’’, ha afirmado Ábalos. Ante sus palabras, Risto ha replicado: ''¿Me estás diciendo que coincidisteis Koldo y tú en ese restaurante? En Madrid hay 14.900 restaurantes y coincidisteis justo en ese, el mismo día a la misma hora y no hablasteis''.

"No recuerdo que hablara de nada circunstancial con Koldo en esa marisquería"

¿Hablaron entonces? "Sí, pero no hablamos de nada importante. No recuerdo que hablara de nada circunstancial con Koldo en esa marisquería", ha señalado Ábalos. Pero entonces, ¿se enteró por la prensa de la investigación como dijo en TEM al estallar el caso? "Aquí había una denuncia del PP, si no se había archivado es que se estaba investigando", ha respondido.

Se me atribuye ser mediador con el PP de Baleares

"Hoy tengo ofertas del sector privado"

Ábalos ha defendido que no depende de la política para vivir. "Tengo mejores ofertas en el sector privado y estuve tentado, tenía un hartazgo de la vida política. Lo pasé bastante mal porque coincidieron problemas de carácter personal y familiar. Sigo teniendo ofertas. Yo no tengo problemas en dejar la política, he hecho todo lo que tenía que hacer, me podría jubilar, tengo más de 40 años cotizados", ha señalado.

En relación a su decisión de pasar al Grupo Mixto, Ábalos la ha justificado. "La responsabilidad política es una coartada, tiene un precio como no estoy acusado no me puedo ir con esa culpabilidad. Es por la vida personal, de ser un apestado. Me ha escrito gente que no es de mi partido. Me ha escrito un alcalde al que pusieron 10 demandas y le han costado 10 años que las archivaran. Si abandonas nadie va a aceptar una comida y café contigo. Gente que se ha reunido con Koldo está saliendo con nombres y apellidos. Solo aparecer en el sumario va a tener un coste para estas personas. No me puedo retirar con estas sombras.

Ábalos ha vuelto a atacar el PSOE por su forma de llevar el caso y su trato al señalarle Risto que todo un exsecretario de Organización acabe en el Grupo Mixto.

Nunca he visto en mi partido que lancen un órdago a un diputado sin ser acusado

"Es que, que un Secretario de Organización acabe en el Grupo Mixto, nunca he visto en mi partido que lancen un órdago a un diputado sin ser acusado. Las normas de nuestro partido en un procedimiento penal son que cuando un imputado, que no es mi caso, tenga señalamiento de juicio oral tiene que entregar el acta. No es mi caso, no es constitucional, que se le pida a un representante lo que se me ha pedido. No depende de que tu partido diga cuando lo tienes que dejar, eso lo decide uno".

Ábalos llora al recordar que ya no forma parte del grupo parlamentario del PSOE

El momento más emotivo de la entrevista ha llegado cuando Ábalos ha dicho que es una pena no pertenecer ya al grupo parlamentario del PSOE. En ese momento se ha quebrado "por el sentido de pertenencia, de identidad, por los compañeros. 43 años tío", le ha dicho a Risto, casi entre lágrimas, aunque minutos antes arremetiera contra el PSOE y su forma de actuar en su caso.

En este caso el tributo que pagas eres tú

Risto también ha preguntado si sabe más por lo que calla y si tirará de la manta. Ábalos ha señalado que no tiene manta de la que tirar porque "no fabrica mantas" y que entiende la presión a la que ha sido sometido su partido, pero ha criticado que "el tributo eres tú".

No quiero irme porque se me acabaría viendo como un corrupto

"Lo pueden decir como quieran pero si uno se va en un tema feo como este, queda señalado, que te hablen desde la moral". Ábalos ha negado valer más por lo que calla, "es una frase hecha", pero ha reconocido que es una persona "agradecida que se pone en el piel de los otros". Ábalos ha reconocido que no quiere irse porque "se me acabaría viendo como un corrupto".

"Santos Cerdán me recomendó a Koldo"

Y cómo llegó a la vida de Ábalos alguien como Koldo. "Yo lo nombré en el Ministerio, me lo propusieron los compañeros de Navarra, Santos Cerdán. "Tenía confianza, sigo teniéndola. Estoy en la misma situación de Santos Cerdán", señala un Ábalos que, no obstante, dice que no quiere aplicar la responsabilidad política por ese nombramiento a nadie.

Abalos justifica su cese por la pandemia: "Estaba quemado"

Ábalos ha justificado su cese porque "estaba quemado por la pandemia". Mi salida del ministerio no tuvo nada que ver con el caso Koldo", ha señalado categóricamente.

Ábalos defiende la experiencia de Soluciones de Gestión

Ábalos ha defendido la solvencia de la empresa Soluciones de Gestión contratada para proporcionar las mascarillas porque un medio de comunicación le dio un premio. Ábalos ha justificado la experiencia y la solvencia a la que se dio 53 millones de euros por ese premio y ha defendido la experiencia y solvencia de la misma y que había tenido experiencia en material sanitario en Angola. Ábalos ha defendido que no se cuestiona el procedimiento si no la comisión y ha señalado que eran mayores en otros lugares como la Comunidad de Madrid.

"Yo no necesito la presunción de inocencia porque ni siquiera estoy acusado"

Ábalos ha defendido que se cumpla la ley con serenidad y con contundencia pero ha criticado que se le pida responsabilidad política solo a algunos. "No hagamos juicios paralelos como este porque veremos cómo queda la historia. Yo no necesito la presunción de inocencia porque ni siquiera estoy acusado", ha señalado Ábalos al hablar de una responsabilidad política que él exige a todos. "Ahora comienza la investigación judicial" ha señalado, "estamos en el inicio de un proceso judicial".

A Ábalos se le ha echado en cara otras dimisiones en el PSOE como la de Maxim Huerta, algo que él ha achacado a la facultad de un presidente para cesar ministros y a que "se estaba al comienzo de la legislatura".

Ábalos bloqueó el teléfono de Koldo tras su detención

Ábalos no ha podido decir el último mensaje con Koldo, al que bloqueó tras su detención. Risto ha querido en varias ocasiones ver los últimos mensajes de Koldo, algunos de los que cuales ha eliminado. Ábalos se ha negado a enseñar los mensajes. Considera que es algo que deberán ver los tribunales y ha señalado que le da igual que no querer mirar el móvil en directo levantará sospechas. "Confío en la justicia y en los investigadores. Te digo que yo no me he lucrado nada tengo menos que antes de ser ministro. Esto es la prueba de la corrupción. no me he lucrado nada. Esa es la gran prueba".

En cuanto al adiós de Borrell, Ábalos ha recordado que su victoria en las primarias provocó mucha presión.

En cuanto a Pedro Sánchez, considera que lo que hizo para ayudarle a llegar al poder lo hizo por él y que está agradecido a todas las oportunidades que le ha dado. Soy de las personas que hacen lo tiene que hacer. ¿Considera que Sánchez es leal? "No me vas a arrancar ninguna mala palabra. Tengo gran capacidad de empatía, la presión, la tensión del presidente no es común, estamos en una situación con una hostilidad,. falta de comunicación, de polarización afectiva. En este contexto.... tengo un sentimiento de orfandad permanente, los que no lo hemos tenido de pequeños nos buscamos la vida. Las cosas que iban en el programa las voy a defender y las que no también".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.