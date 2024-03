Francina Armengol no dimite y exige responsabilidades al PP: “No dejaré que mancillen mi nombre”

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol , ha comparecido este martes 5 de marzo por el caso Koldo un día después de que el Partido Popular haya pedido formalmente su dimisión por su actuación ante la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. " No dejaré que mancillen mi nombre ni que mezclen ni mi nombre ni mi gestión ni la gestión de mi Gobierno a nada que se parezca la corrupción ", ha defendido la expresidenta del Govern balear arremetiendo contra el PP, que considera que “ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras”.

“Ni yo ni nadie de mi Gobierno está siendo investigado”, ha recordado y "es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que salga en el sumario”, ha añadido refiriéndose al portavoz popular Miguel Tellado , emplazando a la formación popular a asumir responsabilidades: “Pido responsabilidad al PP y le pido que esté a la altura de las circunstancias”.

“En política no todo vale y todos los políticos no son iguales”, ha asegurado Armengol “consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso”. Como tal, “he intentado, intento e intentaré el buen nombre de esta institución” con el fin de “mantener un nivel adecuado para representar adecuadamente a la ciudadanía que no se merece según qué espectáculos y qué posiciones de determinados partidos políticos”.