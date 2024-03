Ayuso critica la "revolución feminista" y dice que cuándo se celebrará un 'Día del hombre'

"Con el movimiento feminista que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer , ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia , a la madre y la maternidad , entre otras cuestiones", ha lanzado la presidenta autonómica, quien ha asegurado, además, que está "organizado por personas que no pasaron por las mismas dificultades" ni "ni conocían la realidad sobre la que se asentaba el movimiento original".

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha añadido a continuación.