El 'Se acabó' de María Jiménez se convierte en himno de la marcha de las ministras del Gobierno

Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste

Y ahora, ¿qué quieres conmigo? Si tú para mí, no existes (Olé)

Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño

Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años

Porque yo me lo propuse y sufrí

Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude