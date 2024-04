Pablo Iglesias, sobre la decisión de Pedro Sánchez: "Sé lo que es ver a tu pareja llorar porque la están machacando"

Subrayando que “estamos ante una dinámica mafiosa de la derecha judicial y mediática", el que fuese líder de la formación morada ha señalado que "Pedro hoy ha entendido el significado de un poema de un pastor protestante alemán que decía: ‘primero los nazis se llevaron a los comunistas, pero como eran comunistas no hice nada. Ahora vienen a por mí y es demasiado tarde’. Creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el 'lawfare' que nos hicieron a nosotros", ha dicho.

“A mí cuando me preguntan por qué no voy a volver a la política de cargos públicos digo que es porque tengo 3 hijos y no me puedo defender. No sometería a mis hijos a ese tipo de violencia otra vez. Ojalá el PSOE hubiera visto esto antes de que les afectara personalmente", ha dicho en declaraciones a Cadena SER.