Por lo tanto, si Pedro Sánchez dimitiera todo el Gobierno estaría también obligado a cesar . No obstante, continuarían en funciones hasta la designación e investidura del nuevo presidente pero con ciertas limitaciones, como la imposibilidad de aprobar nuevos proyectos de ley o realizar propuestas legislativas.

De no ser investido , se iniciaría un plazo de dos meses para la propuesta de nuevos candidatos y si tras este periodo ninguno de ellos ha sido investido el Rey disolverá ambas cámaras y convocaría nuevas elecciones generales .

No obstante, la dimisión de Pedro Sánchez implicaría que las Cortes no se podrían disolver antes del 30 mayo, fecha en la que ya habría transcurrido un año de la anterior disolución. Por otra parte, Pedro Sánchez sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza que no requiere mayoría absoluta.