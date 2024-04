Polémica en el mundo judicial por la admisión de la demanda contra Begoña Gómez: "El juez sabía lo que iba a ocurrir"

Primera duda: ¿es licito admitir a trámite una denuncia basada sólo en recortes de prensa? Ignacio González Vega, magistrado y miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia explica que el Tribunal Supremo en varias sentencias rechaza abrir procesos judiciales apoyados sólo en noticias sin indicios fundamentados que los apoyen. "La investigación corresponde a la policía o a los tribunales de justicia. No a los medios de prensa. Los medios puedes acompañar de noticias, que pueden ser verdaderas o falsas... No voy a decir que los medios publiquen fakes pero es evidente que no basta con el trabajo que haya hecho un periodista ", afirma González Vega.

Otros juristas defienden lo contrario, que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez puede abrir una investigación con un simple anónimo y hasta leyendo él mismo la prensa, de oficio, si percibe elementos constitutivos de delito. Y no sólo puede, es que debe hacerlo. Además, la doctrina del Supremo no obliga a los jueces de instrucción, sostiene Antonio Alberca, abogado penalista.

También se ha cuestionado la veracidad de las 8 noticias sobre Begoña Gómez incluidas en la demanda de Manos Limpias. Una de ellas, publicada en el digital The Objective, era falsa y Manos Limpias ha pedido al juez que la retira de su demanda. Atribuía a la mujer del presidente una subvención que recibió otra mujer que se llama igual. El resto de noticias no han sido desmentidas.

Hay juristas muy críticos con el juez por iniciar este caso. Por ejemplo, José Castro, el juez de caso Nóos, hoy jubilado. "Con informaciones periodísticas me parece una incongruencia... Crea un gran estigma -en la persona denunciada- y lo que no podemos es gratuitamente acudir a la justicia cada vez que alguien nos molesta". Otros atacan a la Fiscalía por recurrir la admisión de la demanda.

"Lo que a mí me produce sorpresa es que en 24 horas se presente una petición de archivo de un procedimiento que no ha tenido aún ningún recorrido, porque traslada esa sensación de...cuidado, no vaya a ser que nos enteremos de algo. Parece que lo que se traslada con ese mensaje es que hay gente intocable y eso en democracia sana no es de recibo", afirma González Vega.