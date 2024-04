Miles de personas se manifiestan en Madrid frente al Congreso de los Diputados para apoyar a Pedro Sánchez

Durante el recorrido, que ha durado alrededor de una hora y que ha partido desde Atocha en dirección al Congreso de los Diputados, se han podido escuchar diversos cánticos en apoyo a Pedro Sánchez pidiéndole que no dimita y que no se rinda. "El pueblo, unido, jamás será vencido" y "democracia popular" han sido alguno de los cánticos entonados por los manifestantes que también portaban carteles de "no te rindas" o "¡Sí, sigue". Además han mostrado su respaldo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, coreando "Begoña, estamos contigo". Asimismo han resonado lemas como "no pasarán" o "hay que parar la mafia judicial". A la llegada al Congreso se ha escuchado también el himno del PSOE.