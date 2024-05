13:00 H Junts advierte a Sánchez que no tiene los votos para formar Gobierno en Cataluña

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha recordado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene los votos para formar Gobierno en Cataluña y le ha advertido de que extraer conclusiones de los resultados electorales "se le puede volver en contra fácilmente".

Así lo ha asegurado en su intervención en el pleno del Congreso, donde el jefe del Ejecutivo ha comparecido para informar de las actividades de su mujer y sobre los contactos con otros líderes para recabar apoyos al reconocimiento de Palestina, entre otros asuntos.

Tras insistir en que el independentismo es hoy la ideología mayoritaria en Cataluña, la portavoz de Junts ha dicho a Sánchez que les tiene acostumbrados "a confundir lo intereses generales con los intereses de su partido o de su familia".

"No ha habido lawfare hasta que no han acusado a su mujer y no hay una Cataluña plural hasta que no gana el PSC, aunque lejos de la mayoría", ha ironizado, antes de añadir que esa "no es la actitud" que debería un primer ministro de la UE.

Nogueras ha incidido en que el PSC no ha roto la mayoría independentista, al remarcar que tienen solo 42 diputados de 145, es decir el 31 por ciento del total, y que eso es tener "peor posición" en Cataluña de los que tiene en el Congreso.

En este sentido, le ha recordado al presidente del Gobierno que "solo pueden combatir el independentismo si suman con la derecha y la ultraderecha más duras de la UE y si se apoyan en la represión del estado".

"Los números no le salen. Para poder gobernar en España o en Cataluña, usted necesita siempre los números de los demás, porque con los suyos no tiene suficiente nunca", ha subrayado Nogueras.