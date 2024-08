La pareja de Pablo González, el periodista liberado por Polonia, dice que ni espera ni quiere llamada alguna del Gobierno: "Que se la ahorren"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Goiriena ha afirmado que todavía no ha podido hablar con su pareja por teléfono ya que, según le ha trasladado su abogado, estaría siendo sometido a exámenes médicos por tener "algún problemilla".

Tras destacar la felicidad con la que tanto ella como sus hijos de la pareja recibieron la noticia, ha reconocido que desconoce cuándo podrá regresar Pablo González a Euskadi y si cuenta o no con pasaporte. "Estoy esperando a que me llame y me dé más datos", ha confiado.