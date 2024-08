María Jesús Montero asegura que el PP usó el caso ERE para llegar al poder "por la vía no democrática"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha acusado este sábado al Partido Popular de Andalucía de haber aprovechado el caso de los ERE para conseguir “por la vía no democrática lo que no podían conseguir en las urnas”, y ha señalado que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), “por fin se hace justicia”.

Las sentencias y los encarcelamientos , ha asegurado, fueron contra “compañeros vilipendiados”, pero el Tribunal Constitucional “ha puesto claridad sobre cómo se desarrolló y cómo se les negó el derecho a la defensa”, porque “al PP le interesaba conseguir por la vía no democrática lo que no podían conseguir en las urnas”.

“Siguen faltando el respeto a los tribunales ahora que no se dan las decisiones que a ellos no les interesa”, ha señalado, para añadir que no se respetaron “las garantías de derechos de personas que fueron condenadas mediáticamente”, y algunos de ellas “sufrieron privación de libertad”.