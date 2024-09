El Gobierno aprueba 200 millones de euros para formación en tecnologías: "Se realizarán a todas las profesiones colegiadas"

A su vez, Javier ha descrito este curso como un año "desafiante ", ya que le preocupa que los alumnos puedan llegar a depender de la IA hasta para su futuro trabajo. Sin embargo, asegura: "No debe visualizarse como una amenaza sino como una oportunidad". De momento, el impacto que está teniendo el uso de la IA en la carrera "no se puede medir bien", ya que esta formación ha comenzado hace pocos años.

Además, el director de grado no duda en que, en los próximos años, el mundo laboral y la manera de trabajar va a cambiar "exageradamente". De hecho, mas dirigido al ámbito profesional, Javier afirma que esta revolución tecnológica no funcionará como "un sustituto", sino que se convertirá en una herramienta que apoye a cada trabajo. El director de grado de la UFV, asegura: "La IA no se desarrolla como un complemento para el ser humano, no como un sustituto". Por ello, Javier Sánchez aconseja que es necesario transformar la idea de esta nueva tecnología para que sirva como una ayuda.