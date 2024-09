Yolanda Díaz asegura que "hay Gobierno para rato", aunque no se aprueben los PGE para 2025

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha remarcado que la tarea de un gobierno es transformar, "no es resistir", y ha afirmado que "hay Gobierno para rato", aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

No obstante, Díaz ha advertido al PSOE que de legislar "es central" pero hay medidas incluidas en el acuerdo de Gobierno "que no estamos haciendo"

"No hay que confundir dos cosas: ser la líder de un espacio político con ocuparse de los problemas de la ciudadanía. Yo me he ocupado, desde que me designaron ministra de Trabajo en la legislatura pasada, de lo que me gusta, que es la vida de la gente. Después, he sido, en un muy corto espacio de tiempo, la dirigente de un espacio político y ahora vuelvo a ser la que se ocupa de la vida de la gente", ha indicado Díaz.