El Gobierno pide al Ayuntamiento de Madrid que recurra la sentencia del TSJM que anula la ZBE

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han trasladado su "respecto" al poder judicial, si bien esperan que el sistema judicial "pondere que también hay personas vulnerables que no usan el coche y a los que el sistema judicial debe también amparar".

Desde la cartera de Óscar Puente defienden que las ZBE "han demostrado su eficiencia para reducir la contaminación y la congestión, y mejorar la movilidad, la salud y la vida de los ciudadanos". Señalan, además, que los estudios demuestran que son las personas más vulnerables las mayores víctimas de la contaminación y quienes más sufren que las ciudades no apuesten por una movilidad sostenible.

"Aunque para su implantación deben buscarse las medidas que no produzcan un efecto discriminatorio, en realidad no hay mayor efecto discriminatorio que no intervenir en nuestras ciudades para promover una movilidad sostenible, activa, sana y segura", añaden.