El juez Pablo Llarena ve un posible delito en la no detención de Carles Puigdemont y envía la causa a Barcelona

El instructor del 'procés', Pablo Llarena , ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes aportados por los Mossos d'Esquadra y el Ministerio de Interior sobre la fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont, avisando de que su contenido "impide excluir la participación de otros responsables no aparentes".

El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir "la participación de otros responsables no aparentes en los delitos" de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.