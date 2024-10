Emiliano García-Page traslada a Pedro Sánchez su oposición al cupo catalán

Un punto en el que ha dicho, incluso, que País Vasco y Navarra "deberían sentirse amenazadas por las pretensiones de los catalanes", porque "una excepción puede ser entendible o no, pero no sería entendible tirar de la cuerda para que se rompa".

Ha planteado además avanzar a nivel nacional en una ley de armonización fiscal para " evitar el 'dumping' entre comunidades autónomas , ya que defiende que "la capacidad fiscal no lo es para 17 regímenes distintos ". "Hay que establecer un planteamiento de evitar competencia fiscal", ha abundado.

En primer lugar, ha dicho que se parte de la base de que las convicciones de quienes creen en la socialdemocracia desde un modelo progresista, y quiere "que no se pueda replantear un concepto básico" amparado en la Constitución, y es que la riqueza de España "es de todos". Una premisa que "no es una frase hecha ni un protocolo" sino un "concepto con mucha miga".

Así, su región "se opondrá a que la riqueza, en vez de distribuirla entre todos, empiece a computar por territorios". "Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos", ha ahondado, apuntando que "si alguien está buscando que se pase a distribuir la riqueza como 17 riquezas en algún punto de supuesta solidaridad", eso no es "un modelo de sistema federal", sino "algo que contraviene los principios más elementales de la equidad".