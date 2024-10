El PP anuncia la suspensión de las conversaciones con el Gobierno sobre inmigración

El PP ha anunciado que suspende las conversaciones con el Gobierno sobre inmigración y que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, no se reunirá el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tellado ha comunicado a Torres que se suspenden las conversaciones "hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España", ha informado el PP, que ha pedido al Gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión y no ha obtenido respuesta.