José Luis Ábalos, sobre su vinculación en el 'caso Koldo': "Es un informe muy duro, voy a luchar por mi inocencia"

En cuanto al señalamiento público que José Luis Ábalos está viviendo, el protagonsita comenta: "Es una situación que no me hubiera gustado ver, pero es en la que me encuentro... ". Además, el que fuese ministro del gobierno de Pedro Sánchez reitera que "voy a colaborar absolutamente, soy el primer interesado y el principal afectado en todo. Intentaré defender mi inocencia como he hecho hasta ahora, aunque sea en esta situación".

José Luis Ábalos continúa la intervención telefónica ante las preguntas de los colaboradores del programa de Cuatro y termina sentenciando: "Lo he dicho mil veces, no me he lucrado en el ejercicio público, que no me he enriquecido y cualquiera que sepa de mí sabe que eso es así, no formo parte de ninguna trama y a eso me tendré que ocupar a partir de ahora".