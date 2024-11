José María Aznar acusa a Pedro Sánchez de gestionar la DANA como si presidiese "una ONG": "Trata a víctimas como extranjeros"

"Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del Gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del Gobierno", ha aseverado Aznar durante su participación en e l acto 'Diez años de su partida: Reflexiones sobre Adolfo Suárez' , organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Junta de Castilla y León.

"Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación y reside fundamentalmente en el Gobierno de España", ha apostillado el 'popular', para afear a Sánchez tratar a los afectados "como si fuesen extranjeros". Asimismo, Aznar ha advertido de que el Gobierno de una nación "no puede descansar en manos de lo que quieren acabar con la nación", porque si no, "el Estado, que es la expresión jurídica política de la nación, no puede funcionar".