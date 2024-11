La reunión alcanzó su punto álgido cuando se produjo un apagón , dejando la sala a oscuras y obligando a los asistentes a usar linternas para continuar. En ese ambiente, una vecina relató entre lágrimas: "El lunes me fui a trabajar nueve kilómetros y medio andando por la autopista". Otro momento crítico se vivió cuando los vecinos cuestionaron la falta de un plan de acción concreto por parte del consistorio. "¿Maribel, no tienes ningún plan por escrito? ", preguntaron, provocando que la alcaldesa rompiera en llanto, incapaz de responder ante la avalancha de reproches y críticas que le acusaban de abandono.

El testimonio más estremecedor llegó de una madre que confesó haber tenido que robar para alimentar a sus hijos. "He sido de las mamás que han ido a robar al supermercado para dar de comer a sus hijos. No estoy contenta, no me siento viva", declaró, dejando sin palabras a los presentes y evidenciando la magnitud de la crisis que atraviesa la localidad.