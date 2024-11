Según la conversación, Juan Lobato le pregunta si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contesta Sánchez Acera, que después añade: "Vamos a verlo. Para q estés más respaldado (sic). Si es así. Te lo digo. Si no. La tienes en retaguardia". "Sí porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)", indica Lobato en otro mensaje, de las 08:44 horas de la mañana. Una hora después, Sánchez Acera le envía un enlace de un medio de comunicación que había publicado aquella información.