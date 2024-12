La secretaria general de Podemos ha continuado diciendo: "Yo quería denunciar también desde aquí a la derecha judicial española. No me parece una casualidad que sea un juez conocido en Zaragoza, precisamente por haber encarcelado a insumisos que se oponían a hacer el servicio militar obligatorio, por llevar pistola en los años 90. Que ese juez sea el que ha condenado a estos jóvenes a cuatro años y nueve meses de prisión responde exactamente a la definición de lo que es un facha con toga y eso hay que denunciarlo también, una derecha judicial que no hace sentencias, hace política y no se puede hacer política desde una institución, como la judicial, que es muy relevante para nuestro Estado de Derecho".