Javier Ayala ha arrancado respondiendo a las especulaciones que vinculan su nuevo puesto con su decisión de no presentarse a las primarias. " Nada que ver, ya tuve mi momento. Me enfrenté a Juan Lobato y perdí. Lo que se busca con mi incorporación es reconocer las políticas que hemos llevado a cabo en Fuenlabrada, una ciudad históricamente gobernada por socialistas. Tenemos mucho que contar".

Respecto a las opiniones que sugieren que su nombramiento responde a una mala relación con Lobato, Ayala ha sido claro: "En política no se trata de tener buena o mala relación. Es verdad que en la última fase fui crítico porque no defendía el modelo que se estaba implementando en Madrid. Siempre he defendido que mi partido sea más de izquierdas y aglutinador de posiciones diferentes, y eso no lo encontré en el partido".