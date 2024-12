Ana Terradillos defiende a la prensa ante las acusaciones del alcalde de Orense: "Espero que cambie de opinión"

El polémico alcalde de Orense sustituye las ruedas de prensa por comparecencias emitidas por Youtube sin preguntas

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se ha enfrentado con algunos de los colaboradores del programa

Este jueves, Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha estado en directo en 'La mirada crítica"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha protagonizado una gran polémica tres anunciar la supresión de las ruedas de prensa tradicionales, con periodistas, por comparecencias informativas a través del canal en la red social Youtube de una televisión local de su propiedad.

Este jueves, Gonzalo Pérez Jácome ha estado en directo en 'La mirada crítica'. "Hemos decidido no hacer ruedas de prensa a nivel local porque manipulaban la información casi al 100% y no tiene sentido contestar a preguntas, sería masoquista. Eso no quiere decir que no atienda a ningún medio de comunicación y la prueba está en que estamos aquí ahora hablando en directo", ha comenzado explicando el alcalde.

Sobre si todos los periodistas son malos en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome ha dicho: "De los medios convencionales, prácticamente el 100% sí que lo son. No son medios como vosotros, los de Ourense viven del dinero público y tienen que obedecer a las consignas políticas. A nosotros nos han pedido dinero para tener un trato de favor, nosotros no se lo hemos dado y en consecuencia lo que hacen es manipular todos los días el 100% de la información de una forma desvergonzada", ha asegurado.

Ana Terradillos, a Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense: "Confío en que rectifique por el bien de la ciudadanía"

"Cuando yo de una rueda de prensa, por lo menos los ciudadanos van a saber lo que dice el alcalde que es lo que yo quiero que no se manipule. Los ciudadanos van a poder hacer preguntas ¿Por qué la prensa va a tener más derechos que los ciudadanos a hacer preguntas? La prensa no representa a nadie, pero yo represento a los ciudadanos que me han votado", ha continuado explicando Pérez Jácome.

"Somos los trasmisores y me sorprende que usted no reconozca a la prensa la labor que siempre hemos tenido de correa de trasmisión a los ciudadanos", ha reaccionado Ana Terradillos cuando el alcalde de Ourense ha dicho que "la prensa no es nadie".

Gonzalo Pérez Jácome ha continuado con su polémica entrevista: "Quien está quitando el derecho a la información es la prensa porque manipulan todo. Si todo lo que yo he respondido se ha manipulado, no tengo motivos para atenderles".

El enfado del alcalde de Ourense ha ido en aumento después de que tanto los colaboradores como la propia Ana Terradillos defendiesen el papel de los periodistas. Ante un comentario sobre las mujeres maltratadas, la presentadora ha decidido agradecerle su intervención y terminar con la entrevista: "Yo confío en que usted rectifique por el bien de la ciudadanía", se ha despedido Terradillos.

A raíz de esta decisión tan polémica, el alcalde de Ourense se justificaba: "No es que yo no quiere contestar preguntas, simplemente que es que yo no reconozco a los periodistas como intermediarios de la información, la experiencia que tengo con periodistas locales todos subvencionados es que manipulan la información y lo que no voy a hacer es perder el tiempo y encima transmiten una información totalmente adulterada".