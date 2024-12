Marchena da un paso al lado. La ley prohíbe un tercer mandato y pocos dudan de que, de no existir este obstáculo, no hubiera tenido rival. Otra cosa es que hubiera querido seguir. Porque nadie es ajeno al desgaste personal que le ha supuesto dirigir la sala que investiga y juzga a los aforados en un contexto político y social marcado por el órdago independentista de Cataluña, la creciente polarización y la cascada de procesos electorales acontecidos en la última década.

No será uno más, su trayectoria pesa y seguirá contando con una enorme trascendencia en la sala. En la judicatura no se cuestiona. Su carisma y su verbo han ayudado a ello, sin descuidar la alta talla jurídica de la que presumen sus compañeros, quienes destacan que su ascendencia y su predicamento pesan tanto como su cercanía.

Fue de tal magnitud la polémica, que no tardó en renunciar con una carta pública. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", dijo.

Para el recuerdo sus frases. "La fiebre no tiene trascendencia jurídica"; "Hacernos perder el tiempo tiene consecuencias jurídicas", "Vamos a ver... no empezamos bien"; "Letrado, no discuta conmigo; usted, que es un extraordinario procesalista, sabe que tengo razón" o "No existe la figura del testigo opinante". Son infinitas.