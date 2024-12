Bendodo, que ha ofrecido una rueda de prensa en Logroño, acompañado por el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, ha recomendado a Sánchez que tenga un calendario a mano para "organizarse" con los días laborables, no laborables y judiciales de los próximos dos meses .

El próximo 12 de diciembre iba a declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien "no es cualquiera, fue el hombre para todo de Sánchez en el Gobierno y en el partido". No obstante, el ex secretario de Organización de los socialistas ha pedido retrasar su comparecencia.