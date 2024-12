"Es un mensaje que se enmarca en un momento importante de la gestión del Gobierno de España. Estamos hablando de mayo del 2020 , cuando estábamos trabajando en la desescalada, en el inicio de la recuperación económica y particularmente en la reactivación del sector turístico. Estos mensajes se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al Ministerio. Y me consta que también este proyecto se presentó en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y que no salió adelante", ha trasladado a la prensa desde Villaverde, ante la sede del Consejo de la Juventud.

"Y yo mantengo lo que siempre he dicho, que nada tiene que ver este proyecto de reactivación turística con los casos de corrupción que se están investigando. Estoy hablando del caso de las mascarillas y del caso también de los carburantes. Por lo tanto, me mantengo y reitero lo que siempre he dicho, que yo no tengo absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando", ha reafirmado.