El deseo es el motor del mundo. A Elon Musk, con ansias de plantar su huella en Marte, toda la motivación le viene de un "deseo de no estar triste". El motivo por el que Taylor Swift consigue enloquecer a sus fans es la economía del deseo astutamente orquestada por ella. ¿Y qué puede desear Ronaldo con unos ingresos anuales de unos 260 millones de euros? Sabemos la respuesta: mil goles. No se planteará la retirada mientras no llegue a esta cifra mítica. En 'Espartaco', en la escena prohibida de las ostras y los caracoles, sus protagonistas discuten acerca de si gusto y apetito son una misma cosa. El deseo, como vemos, es una pulsión, a veces irracional, pero, en cualquier caso, nos inspira, nos empuja a actuar y da sentido a nuestras vidas.

Hay un dicho muy popular que dice nos avisa: "Cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir". Cruz Ortiz opina que lo que sí podemos controlar son los estímulos. Ese algo que da forma a nuestra fantasía o antojos. "Si conseguimos moderar esos estímulos, nuestros deseos serán también más moderados". Como consejo, anima a valorar el objeto de deseo en su justa medida. Pone el ejemplo de un móvil de última generación con un precio altísimo. Igual si tenemos en cuenta que no tardará en caducar, ese deseo se vea apaciguado. "Si mis expectativas son bajas, todo será ganancia, puesto que la vida me dará más de lo que espero".

En la arqueología del deseo, este es uno de los puntos más complejos, según índica el filósofo. El vínculo entre deseo y placer no es tan estrecho como parece. "No es el deseo lo que explica el placer. Podemos desear un Ferrari y quizás luego no lo disfrutamos como esperábamos. En cambio, a veces nos encontramos en situaciones no deseadas de antemano, que nos generan sensaciones placenteras". Él recoge una explicación de Aristóteles: "Los placeres están mucho más unidos a las actividades que los deseos, ya que estos están separados de ellas tanto por el tiempo como por su naturaleza, mientras que los placeres les son muy próximos, y hasta tal punto inseparables de ellas que se discute si la actividad es lo mismo que el placer". Lo que viene a decir es que no disfruta más de la comida quien sacia rápido su apetito, sino que la convierte en una experiencia social y estética, una actividad que nutre el estómago y colma también la capacidad social del ser humano.