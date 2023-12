"Caballo, cola y cepillar”, las primeras palabras de una niña con autismo gracias a la equinoterapia

“Parece otra”, no para de exclamar con la emoción en la voz y el brillo en sus ojos la madre de una pequeña que asiste a equinoterapia al comprobar que su hija, con autismo no verbal y que “no hablaba absolutamente nada al llegar”, ahora pronuncia palabras como “subirse, cepillar, cola o caballo”. “La motivación es tal que le invita a querer comunicarse”, concluye la psicóloga Anna Campo, convencida de los beneficios de este tipo de tratamientos con animales.