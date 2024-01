Sheila, dueña del piso calcinado en Renteria por un cohete en Nochevieja: “No tengo ni ropa que ponerme”

“Aún no me los creo. No estábamos cenando en casa. Nos llamaron poco después de las campanada s avisándonos de que nuestro piso se estaba quemando . Al llegar ya estaba todo acordonado”, recuerda.

“Cuando hemos podido subir al piso, pues no te lo crees. Está todo quemado, los muebles derretidos… Lo peor es que hemos perdido muchos recuerdos, sobre todo de personas que ya no están con nosotros. Es una desgracia ver en estas condiciones la casa donde me he criado junto a mis hermanos”, se lamenta.