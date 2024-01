La dificultad de emanciparse a los 23 años: "Con mi sueldo no podría y estoy a gusto donde mi madre"

Al vizcaíno Gorka Martín aún le quedan siete años para emanciparse. A los 30 es la edad a la que se emancipan de media los jóvenes en España, una de las más altas de Europa. A sus 23 años, no es que a este graduado superior en acondicionamiento físico no le gustaría poder disfrutar de su independencia y vivir solo, pero sigue en casa de su madre. La razón, su sueldo como monitor en un gimnasio de Sestao no le permite alquilar o comprar una vivienda. "Ahora mismo se me hace imposible, salvo que compartiera piso, pero para eso me quedo en casa de mi madre", apunta.