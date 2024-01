A 12 grados bajo cero y solo, la vida del guarda vasco Mikel Lorente en un refugio a 2.500 metros de altitud

El pasado domingo, con las últimas luces del día, una persona se acercó caminando entre la nieve al refugio Cap de Llauset , en Huesca. Era el primer ser humano al que el guarda, el vizcaíno Mikel Lorente , veía desde hacía casi 15 días. Y no, no se trataba de un montañero en busca de refugio, sino de Martín, su compañero que venía a relevarle. El lunes por la mañana los dos guardas se despidieron y el vasco emprendió el descenso hacia su casa, tres horas de camino después, ya estaba comiendo con su mujer Helena y su hijo Joan, de diez años .

Atrás dejaba un turno "duro" en el que, a 2.500 metros de altitud, ha soportado temperaturas de -12 grados y en el que “no he visto ni un alma”. Desde octubre a junio, los tres socios que gestionan el Cap de Llauset, en el Pirineo aragonés, realizan turnos en solitario de 15-20 días. "Hay quien piensa que vaya suerte tenemos de poder estar aquí al margen de todo, pero al tercer día si no estás acostumbrado se empieza a hacer cuesta arriba”.