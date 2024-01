30 euros en criptomonedas a cambio de escanear tu ojo: "Quieren tu iris porque son datos biométricos valiosísimos"

El lugar elegido ha sido un centro comercial de Bilbao . Bajo techo y con la música machacona de algunas de las tiendas de fondo, varias personas esperan pacientemente en fila ante un 'stand'. La mayoría son jóvenes , “algunos incluso en Bilbao eran menores de edad”, de uno en uno se van acercando a una especie de esfera para sacarse una ‘inocente’ foto , a cambio de unos 30 euros en criptomonedas . Nada raro si no fuera, porque lo que hace esa especie de "balón de fútbol plateado" no es una foto, sino una lectura de iris .

Desarrollan una “campaña muy agresiva” destina a atraer especialmente a gente joven . "Imagínate que eres un chaval y te dicen que vas a tener 30 euros simplemente por sacarte una foto", cuando en realidad no es una foto, sino una lectura de iris. Pero es que, además, luego, si a ti te dicen que "cada 15 días por no hacer nada vas a tener tokens que se van a convertir en dinero , pues es un elemento muy atractivo" .

En primer lugar, "el problema de la privacidad" porque "no sabemos cómo están custodiando esos datos tan valiosos" de identificación única. La empresa privada a la que has vendido tus datos “no te puede asegurar como va a protegerlos” y si llegan a robarlos, no tienes opción de modificarlos como una contraseña al uso. Además, "no sabemos qué pueden llegar a hacer" con esos datos biométricos. "Estamos hablando de empresas que están pensando en desarrollos de inteligencias artificiales. Después del registro, aseguran que el dato de lectura propia del iris lo borran, es decir, solo envían el código a esos servidores, pero claro, no tenemos la certeza de que eso suceda así".