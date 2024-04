Bildu absorbe el voto joven y progresista y provoca la debacle de Podemos

A Bildu no le ha pasado factura su no condena a ETA. Un síntoma de este olvido de los tiempos de ETA es que el votante de Bildu es menor de 40 años para los que parece que la banda terrorista es cosa del pasado. Una parte de la sociedad vasca considera que el partido de futuro progresista en Euskadi es Bildu, no el PSE.